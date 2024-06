Calcio nel caos: 15 arbitri sospesi

Espulsi dalla Federazione del Paese 15 tra arbitri, guardalinee e addetti al Var: il calcio ritorna nel caos. Ecco cosa sta succedendo

Nuova bufera nel mondo del calcio. Ben quindi tra arbitri, guardalinee e addetti al Var sarebbero stati espulsi dalla Federcalcio.

Lo scandalo ha colpito il calcio colombiano e a scriverne su X è il commentatore sportivo José Borda. L’ex fischietto afferma che ci sarebbero delle indagini in corso per accertare la portata dello scandalo. Sarebbero, dunque, in corso verifiche per eventuali coinvolgimenti di altre persone.

Colombia, stop arbitri per scommesse

L’espulsione di tali arbitri sarebbe avvenuta per aver manipolato i risultati di alcune partite di campionato nell’ambito di un presunto giro di scommesse truccate.

Sul sito dell’Ansa, che riporta quanto scritto, si può leggere inoltre che la Federazione colombiana non ha commentato tali rivelazioni, ma secondo la stampa locale alcuni degli arbitri tirati in ballo sarebbero stati espulsi per problemi fisici o per l’età.