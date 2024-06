Calafiori, c’è un dato incredibile: e la Juve ha preso nota

Fari puntati su Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Italia è stato decisivo contro la Croazia e i dati che emergono su di lui continuano ad ingolosire la Juventus

L’Europeo di Riccardo Calafiori si alza ulteriormente di tono con la prestazione, con assist annesso, messa in campo contro la Croazia ieri sera. Il difensore del Bologna ha infatti cancellato con una stupenda cavalcata lo sfortunato autogol messo a referto contro la Spagna.

Il centrale dell’Italia come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, è ormai da tempo tra i primi obiettivi di Giuntoli per la Juventus in vista della prossima stagione. Si tratta di un difensore di grande struttura, gamba e con enormi capacità sia fisiche che tecniche. Una serie di qualità che sono emerse ulteriormente dalla sfida di ieri pareggiata all’ultimo respiro contro la Croazia grazie ad un gol di Zaccagni innescato proprio dallo stesso Calafiori.

Il difensore, che è nel mirino della Juventus, è infatti uscito palla al piede proprio agli albori dell’ultimo minuto di recupero, mettendo in scena una cavalcata senza sosta che ha letteralmente travolto e tagliato in due la Croazia, fino al passaggio vincente per il compagno meglio piazzato che ha trovato l’angolo giusto per mandare in estasi gli azzurri.

La Juventus osserva Calafiori: il dato sulle occasioni create

Una serata quindi memorabile per Calafiori che ha però anche incassato un cartellino giallo pesante che gli impedirà di prendere parte agli ottavi di finale di sabato contro la Svizzera.

Assenza determinante per Spalletti che dovrà quindi mettere mano alle alternative, rinunciando ad un calciatore che fino a questo momento è risultato tra i più positivi. Una serie di prestazioni per il classe 2002 che la Juventus ha quindi avuto modo di ammirare e che certificano il valore di un ragazzo in grande crescita anche nei numeri.

‘AIDA’ su X evidenzia anche un dato molto particolare sulla creazione delle opportunità da parte di Calafiori: i 5 assist in Serie A del difensore azzurro sono eccezionali, e lo collocano nel 10% dei migliori difensori. Anche la sua precisione nei cross è elevata, anche se tenta con meno frequenza dalla sua posizione di difensore centrale.

Riccardo Calafiori quindi ha dimostrato di essere un difensore di spessore, bravo con i piedi e con una forte presenza aerea il tutto con l’enorme capacità di contribuire alla creazione di occasioni da parte della sua squadra. Una serie di qualità degne di note che si riflettono anche nei numeri e che la Juventus vorrebbe riportare a Torino.