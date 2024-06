Zaccagni come Del Piero: “Alex un idolo”, la storia si ripete

Il gol che ha permesso all’Italia di qualificarsi agli Ottavi degli Europei ha ricordato quello di Alex Del Piero contro la Germania nel 2006

Mattia Zaccagni ha fatto gioire la nazionale italiana con un gol al 98esimo. L’esterno della Lazio ha, infatti, salvato gli azzurri, realizzando la rete del pareggio contro la Croazia, a pochi secondi dal termine del match. Una rete che a tutti gli appassionati di calcio ha ricordato quella di Alessandro Del Piero, contro la Germania nel 2006.

Il tiro a giro d’altronde era il marchio di fabbrica dell’ex attaccante della Juventus, che non a caso è il giocatore a cui si ispira Zaccagni: “Alex era il mio idolo, avevo il suo poster in camera e ci siamo visti prima della partenza… Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante”, ha affermato l’esterno della Lazio ai microfoni di Sky Sport, dopo il centro che ha permesso agli azzurri di volare a Berlino (altra coincidenza), dove Donnarumma e compagni affronteranno la Svizzera per gli Ottavi di finale: “Sono passate tante immagini nella testa, un’emozione indescrivibile. Aver regalato il pareggio alla squadra era importante per qualificarci, sono felicissimo”, ha aggiunto Zaccagni.