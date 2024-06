“Venditore di fumo”: Croazia-Italia, lo hanno fatto fuori

Nonostante una buona prestazione, l’Italia è criticata durante il primo tempo contro la Croazia: due azzurri nel mirino

L’Italia non riesce a pungere nel primo tempo della decisiva sfida contro la Croazia. Gli azzurri sembrano prendere il controllo del match dopo i primi difficili quindici minuti di gioco, ma non creano tanti pericoli e sfiorano il gol solo con un colpo di testa di Bastoni su cui Livakovic si supera.

Nonostante una prestazione tutto sommato positiva, ci sono due azzurri che sembrano non aver il sostegno dei tifosi italiani: le critiche sono praticamente unanime e pesanti, la bocciatura durante il primo tempo è netta.

Si tratta di Riccardo Calafiori e Giacomo Raspadori: uno dei titolari fissi di Spalletti ad Euro 2024 e una delle sorprese del ct in vista della partita di questa sera. Il difensore, al centro anche delle voci di mercato, parte con un paio di errori sulle spalle e i tifosi sui social non lo perdonano, mettendo il dubbio il fatto che sia realmente un grande difensore. C’è anche chi va oltre è profetizza: “Calafiori dopo questo Euro 2024 giocherà soltanto negli oratori”.

Croazia-Italia, Raspadori nel mirino dei social: “Il più sopravvalutato”

Non se la passa meglio Raspadori che non è riuscito mai a rendersi pericoloso nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Anche in questo caso i tifosi si scagliano contro di lui sui social. “Imbarazzante come Di Lorenzo” sentenzia un utente su X ed un altro non ha paura ha definirlo: “Il più sopravvalutato al mondo”.

Ecco alcuni tweet su Calafiori e Raspadori:

Matteo gabbia resta 100

Volte più affidabile di calafiori #CroaziaItalia — JEAN CLAUDE VAN BASTEN (@Traglius) June 24, 2024

Calafiori es la mayor vendida de humo de la Euro. — Andresin 🇵🇦 🇨🇱 (@Andresiin_) June 24, 2024

“Calafiori il nuovo Nesta” Per pensare una cosa del genere bisogna veramente odiare proprio questo sport. Non è solo incompetenza. #ItaliaCroazia #EURO2024 — Rubs (@TheRub14) June 24, 2024

Questo Calafiori deve sparire prima di subito dalla mia vita#EURo2024 — Lexie Grey (@greysloanbly) June 24, 2024

Raspadori e retegui 2 pesci fuor d’acqua — Il Bourbon rossonero 🔴⚫️ (2.0) (@Antonio96319370) June 24, 2024

Raspadori il giocatore più sopravvalutato del mondo. #EURo2024 — Mauco (@mauco971) June 24, 2024