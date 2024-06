Squalifica, assist e lacrime, emozione Calafiori: “Difficile da spiegare”

Riccardo Calafiori si è riscattato dopo l’autogol con la Spagna: assist e lacrime, con l’ammonizione che gli farà saltare gli ottavi

L’autogol cancellato con la sgroppata che regala a Zaccagni la palla del gol qualificazione. Riccardo b esplode in un pianto a diritto dopo il pareggio contro la Croazia che vale il passaggio del turno.

Lacrime di felicità come spiega nel post partita a ‘Sky’, raccontando le emozioni vissute in una serata nella quale si prende anche un’ammonizione che lo costringerà a saltare la partita con la b. “Non so se sono uno dei pilastri – le sue parole -. Era importantissimo reagire e cambiare atteggiamento. Non sono soddisfatto, di più: dispiace non esserci nella prossima partita”.

Calafiori racconta la sgroppata all’ottavo minuto di recupero: “No so dove ho trovato le energie, è stato un match tosto, ma avevo bisogno di dare qualcosa alla Nazionale che mi ha accolto benissimo: non volevo finire qui l’avventura”. Il difensore del Bologna risponde anche a Capello che lo ha paragonato a Sergio Ramos: “Grazie, i complimenti fanno morale. Il mister ci fa vedere molti video sull’ultima situazione. Ho visto Zaccagni con la coda dell’occhio e l’ho data lì”.

Impossibile non soffermarsi sull’ultima immagine, con lui sdraiato a terra che piange per la gioia: “Ho pensato a poco, ero contentissimo: è un’emozione difficile da spiegare. Erano tutte le emozioni degli ultimi giorni: non hai tempo per tirarle furi, devi pensare alla partita. Volevo rifarmi dopo l’autogol e ci sono riuscito”. In chiusura dà appuntamento ai quarti: “Ci vediamo? Per forza”