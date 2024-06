Croazia-Italia, Spalletti non è contento e vara il primo cambio: cosa non gli è piaciuto

L’Italia è ancora 0-0 con la Croazia e il risultato la qualifica, ma Spalletti non è soddisfatto di alcune cose soprattutto a centrocampo

DA LIPSIA – Un primo tempo con poche emozioni quello che si è appena chiuso a Lipsia tra Croazia e Italia. Lo 0-0 chiaramente piace agli Azzurri, che giocano partita pari con la squadra di Dalic creando qualche occasione e subendo neanche troppo. Ma Spalletti non è comunque soddisfatto, perché i movimenti della punta sono quelli che lui chiede, con diversi lanci su di lui.

Vanno bene, ma come soluzione d’emergenza, non come primo pensiero. Non solo, perché in area la presenza è poco cattiva da parte dei centrocampisti e non un grande aiuto in fase di schermo sui registi e incursori croati. Che non hanno fatto mai male in questo primo tempo, ma non vanno sicuramente sfidati. Anche per questo a scaldarsi nell’intervallo con insistenza è Davide Frattesi, primo a essere sceso in campo al duplice fischio, intensificando gli esercizi e ascoltando i dettami dello staff del ct. Serve far abbassare la Croazia e aumentare il peso in area, oltre a far alzare la barra dell’atletismo in mezzo al campo. Il centrocampista dell’Inter in campo al posto di Lorenzo Pellegrini, poco incisivo.