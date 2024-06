Croazia-Italia, sale la pressione negli Azzurri: cosa cambierà Spalletti e le eventuali avversarie

L’Italia comincia a sentire la pressione, la Croazia non ha quasi nulla da perdere: in caso di qualificazione, ecco possibili avversarie e date degli ottavi

DA LIPSIA – L’Italia al momento della verità. Dopo la batosta con la Spagna, che a Casa Azzurri hanno accusato parecchio, la Nazionale di Spalletti è chiamata a reagire contro quella di Dalic. Con il coltello dalla parte del manico, visto che basterebbe un pareggio per qualificarsi. Rispetto alla figuraccia con le Furie Rosse il ct ha deciso di fare un passo indietro, soprattutto nell’atteggiamento. Non più spavaldi anche senza averne possibilità o condizioni, ma più consapevoli dei propri limiti. Più fisico e intensità, freschezza e corsa, senza comunque cercare di rinunciare troppo a una certa qualità col pallone.

L’Italia non vuole snaturarsi troppo, ma essere comumque più furba sapendo che la Croazia è osso durissimo per tecnica ed esperienza. E a sentirli o vederli, la sensazione che abbiano in testa stampato l’obiettivo è chiara e piuttosto netta. Mentre in ambiente azzurro si è cominciato da ieri a sentire un po’ di pressione.

Croazia-Italia, la probabile formazione e i cambi di Spalletti

E avere qualche calciatore meno abituato a questo rischia di essere un fattore. Darmian e Cristante sono calciatori senza dubbio esperti, meno Retegui e Cambiaso ma entrambi offrono cose che con la Spagna sono mancate. Equilibrio, profondità, lotta. L’esterno della Juve è un po’ più indietro nelle gerarchie ma potrebbe giocare al posto di Pellegrini. È il vero ballottaggio dell’ultimo minuto mentre alla fine Jorginho va verso la conferma, così come Giovanni Di Lorenzo. Dicevamo, il pareggio o la vittoria ci qualificherebbero con il secondo posto: in questo caso sarebbe Svizzera-Italia a Berlino il 29 giugno alle 18.

Una sconfitta invece vorrebbe dire dover aspettare gli altri gironi. Dovendo sperare che almeno due terze classificate facciano meno punti o che abbiano una differenza reti peggiore. Per questo bisognerà in quel caso aspettare che finiscano tutti (o quasi) i gironi e fare i conti. Con il terzo posto l’avversario più probabile è il Portogallo (1 luglio a Francoforte), oppure la prima del gruppo E (2 luglio a Monaco di Baviera) in cui però è ancora tutto in ballo: Belgio, Romania, Slovaccia e Ucraina sono tutte a tre punti. Sempre che, ovviamente, l’Albania non batta la Spagna perché altrimenti – con un ko contro la Croazia – saremmo fuori definitivamente. Meglio non pensarci.