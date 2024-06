Croazia-Italia, decisione presa: la mossa a sorpresa di Spalletti

Tra poco Croazia-Italia, ci giochiamo il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024: decisa la mossa a sorpresa di Spalletti in formazione

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Croazia-Italia a Lipsia. Ultima gara del girone B di Euro 2024 per gli azzurri, ci giochiamo la qualificazione agli ottavi. Basta il pareggio per passare da secondi nel girone e trovare la Svizzera sabato, con una sconfitta dovremmo sperare che l’Albania non batta la Spagna e in risultati favorevoli dagli altri gironi domani e dopodomani per rientrare tra le migliori terze. Appuntamento cruciale per il Ct Spalletti, che chiede ai suoi risposte importanti dopo il brutto passo falso di giovedì con la Spagna.

In questi giorni, Spalletti ha pensato a qualche modifica nella formazione. Tra poco scopriremo le sue scelte nell’undici iniziale, intanto la redazione di Calciomercato.it ha chiesto in un sondaggio su ‘X’ quale dovrebbe essere la mossa a sorpresa per sparigliare le carte e sorprendere gli avversari. In molti vorrebbero in campo in mediana Nicolò Fagioli, che raccoglie il 45,6% dei voti. In alternativa, c’è chi proverebbe Stephan El Shaarawy come esterno d’attacco (33% dei voti). Molto meno quotate le ipotesi Bellanova e Mancini.