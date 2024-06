Croazia-Italia, bocciatura per Chiesa. Juve, è la prima volta dal ’98

Scelta pesante di Luciano Spalletti, che nel match decisivo lascia Chiesa in panchina: nessun giocatore della Juve in campo

DA LIPSIA – Federico Chiesa fuori dall’undici titolare. Questa è la grande sorpresa di Luciano Spalletti, che boccia sostanzialmente l’esterno della Juventus dopo la prova opaca offerta contro la Spagna. Non era stato l’unico a deludere, certo, ma da uno con determinate qualità è lecito aspettarsi altro. Così il ct nella partita decisiva gli ha preferito addirittura Raspadori, uno che nell’ultima stagione col Napoli decimo non è stato titolare.

Va detto che anche contro la Spagna, il ct ha avuto un piccolo dubbio su Chiesa ma poi ha deciso di schierare in blocco tutta la formazione che aveva vinto contro l’Albania. Una scelta forte per non dire fortissima, dal momento che oltre all’ex Fiorentina Spalletti ha cambiato pure Scamacca. Tutto l’attacco, in pratica. Non solo, perché come riportato da ‘Opta Paolo’ l’assenza di Chiesa da questi undici titolari, segna anche l’assenza totale di giocatori della Juventus nella formazione iniziale in un grande torneo come Mondiali ed Europei. Ed è la prima volta addirittura dal Mondiale di Francia ’98, quando l’Italia affrontò in quel caso il Camerun.