Thiago Motta rovina i piani di Giuntoli: 40 milioni buttati

Può cambiare radicalmente la strategia di mercato della Juventus: soluzione ‘inaspettata’ suggerita da Thiago Motta

La Juventus ‘ascolta’ Thiago Motta. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli pronto a rivedere le strategie sul mercato in uscita.

Reduce da una stagione importante col Frosinone (almeno sotto il profilo individuale), Matias Soulé si prepara a vivere un’estate cruciale per il suo futuro. Thiago Motta potrebbe cambiare i piani della Juventus e di Matias Soulé. Il giocatore argentino classe 2003, autore di 11 gol e 3 assist in 39 partite giocate con la maglia del Frosinone nell’ultima stagione, ha altri due anni di contratto con la Juventus. Il suo destino sembrava essere lontano da Torino, ma nelle ultime ore la situazione sarebbe radicalmente cambiata.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, molto potrebbe dipendere dalla volontà di Thiago Motta. Il nuovo allenatore della Juventus, infatti, sarebbe uno dei nuovi ‘corteggiatori’ di Matias Soulé, già finito nel mirino di Ham, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. L’argentino scuola Velez – del resto – potrebbe integrarsi alla perfezione nel 4-2-3-1 bianconero immaginato da Thiago Motta che dal mercato potrebbe ottenere altri rinforzi in tal senso, da Mason Greenwood a Jadon Sancho passando per Karim Adeyemi. Ma per la trequarti di campo un rinforzo la Juventus potrebbe averlo già in casa.

Calciomercato Juventus, Motta vuole trattenere Soulé

Da un lato c’è la possibilità di ‘regalarsi’ una importante plusvalenza, dato che Matias Soulé potrebbe essere ceduto per almeno 35 milioni di euro più bonus, anche se finora nessuno si è spinto oltre i 20 milioni per il giocatore nativo di Mar del Plata.

E allora la Juventus potrebbe cambiare strategia, facendo cassa con altri giocatori, da Chiesa a Huijsen passando per i vari Kean, McKennie, Milik e Kostic, trattenendo così Soulé che nella Juventus di Thiago Motta potrebbe essere anche un titolare. Lo stesso argentino, cresciuto nella formazione Next Gen della Vecchia Signora, spera in una chance in bianconero dopo aver rifiutato una vagonata di milioni dall’Arabia Saudita lo scorso gennaio.