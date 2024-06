Frattesi alla Juventus, l’ultima idea di Giuntoli: cosa sta succedendo

Frattesi dall’Inter alla Juventus, l’ultima idea di Giuntoli per rinforzare il centrocampo bianconero: cosa sta succedendo

Davide Frattesi alla Juventus. Sarebbe questa l’ultima idea di Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, nella sua caccia al centrocampista che possa andare a completare il reparto, soprattutto se dovesse andare via Rabiot.

Un’idea nata in seguito alle indiscrezioni su una possibile insoddisfazione dell’ex Sassuolo: Frattesi nel primo anno all’Inter ha giocato poco, meno di quanto ci si aspettasse. Certo davanti a sé aveva tre mostri sacri come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ed imporsi subito non era semplice. Il problema però potrebbe ripresentarsi anche l’anno prossimo, anzi potrebbe aggravarsi anche: in nerazzurro, infatti, arriverà Zielinski, arricchendo la batteria di centrocampisti a disposizione di Inzaghi.

Ecco allora che l’agente di Frattesi, Giuseppe Riso, incontrando Ausilio ha chiesto rassicurazioni in vista della prossima stagione. Una situazione che potrebbe anche portare a valutare una separazione, ma soltanto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

Calciomercato Juventus, Frattesi idea complicata

Nasce così l’idea – stando a quanto riferisce ‘sportmediaset.it’ – della Juventus di valutare anche Davide Frattesi tra i possibili acquisti per la propria mediana.

Come raccontato dalla nostra redazione, Khepren Thuram è in prima fila tra gli obiettivi bianconeri e Giuntoli vorrebbe chiudere l’affare se dovesse andare via Rabiot. Il francese è da tempo nel mirino dei bianconeri ed ha il contratto in scadenza nel 2025 cosa che impedisce al Nizza di alzare troppo il prezzo. Ma tra i nomi è entrato anche Frattesi, una pista che si preannuncia complicata, per non dire impossibile.

Se l’Inter già non pensa di cedere il calciatore, ancora meno ha voglia di darlo ad una diretta rivale. Frattesi-Juventus, quindi, è destinata a restare una pazza idea di calciomercato, salvo clamorosi colpi di scena che non sono mai da escludere.