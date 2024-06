Svolta rossonera per la Juve: Giuntoli piazza un altro scambio

Juventus che prova ad accelerare sul mercato, Giuntoli piazza uno scambio a sorpresa: altro colpaccio per i bianconeri

Dopo alcuni giorni di impasse, la Juventus sta stringendo i tempi e si prepara ai primi colpi importanti in entrata. A inizio settimana, le visite mediche di Douglas Luiz, come raccontato da Calciomercato.it, per il primo rinforzo di spessore a centrocampo. Trattativa sbloccata grazie a Barrenechea, dopo che era saltato l’inserimento di McKennie nell’affare con l’Aston Villa. Ma non è finita qui.

Giuntoli vuole mettere a segno quanto prima un’altra operazione pesante. E sempre per la linea mediana, pensa sempre più intensamente a Kephren Thuram, giocatore del Nizza già nei radar da tempo. Gli scenari per l’affare si fanno favorevoli per la Juventus, dato che tra un anno il centrocampista andrà in scadenza di contratto. Quotazione dunque già scesa intorno ai 20 milioni di euro e cifra per il cartellino che si potrebbe ridurre ulteriormente in maniera considerevole, come spiega ‘Tuttosport’, con il possibile inserimento nell’affare di Arkadiusz Milik, il cui valore si aggira intorno agli 8 milioni di euro e ai francesi piace molto. Un affare che potrebbe contribuire a stravolgere definitivamente la mediana juventina, il figlio d’arte pare poter essere l’erede ideale di Rabiot che la Juventus vuole lasciare andare anche per ammortizzare il monte ingaggi.