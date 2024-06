Sorpresa Chelsea: blitz improvviso e addio Milan

Il giocatore è da tempo sul taccuino del Milan. Ora il rischio concreto è che possa trasferirsi in Premier League, per vestire la maglia del Chelsea

Joshua Zirkzee è la priorità del calciomercato del Milan in questa calda estate. L’affare però non è stato ancora chiuso per via delle commissioni che i rossoneri dovrebbero pagare all’entourage del giocatore. Nonostante l’accordo con l’olandese, per 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni e la decisione di pagare i 40 milioni della clausola, l’affare non è andato ancora in porto. I prossimi giorni serviranno a capire se le parti riusciranno ad andare a dama o se i 15 milioni chiesti dagli agenti di Zirkzee resteranno un ostacolo insormontabile.

E’ evidente che il Milan debba inevitabilmente guardarsi attorno per attivare un piano B qualora ce ne dovesse essere davvero bisogno. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada non mancano, anche se non tutti convincono in pieno. Tra questi chi non è mai sparito dai radar del Diavolo è sicuramente Jonathan David. Gl ottimi rapporti tra il Milan e il Lille hanno sempre fatto pensare che l’affare potesse essere fattibile.

Calciomercato Milan, niente David: avanza il Chelsea

Il canadese resta sullo sfondo, ma nel frattempo continua ad essere corteggiato da altri club, soprattutto inglesi. Il rischio, dunque, che ben il presto il giocatore venga acquistato è alto. Jonathan David, d’altronde, è una grande occasione di mercato. Avendo il contratto in scadenza nel 2025, il costo del cartellino è, infatti, chiaramente crollato e potrebbe lasciare la Francia per una trentina di milioni.

Nei giorni scorsi l’attaccante è stato accostato al Manchester United. Oggi The Athletic scrive di un concreto interesse da parte del Chelsea, che avrebbe avuto dei colloqui con i rappresentati di David. Ancora non ci sarebbero stati approcci, invece, con il Lille, ma i rapporti sono ottimi e in caso di accordo con il calciatore, il Chelsea non dovrebbe avere problemi, poi, a chiudere con i francesi.