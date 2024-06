Scozia-Ungheria, Varga portato subito in ospedale: le sue condizioni sono stabili

Scozia-Ungheria, Barnabas Varga portato in ospedale dopo uno scontro di gioco. Le condizioni dell’attaccante sono stabili

Sospiro di sollievo per le condizioni di Barnabas Varga. Nel secondo tempo della sfida tra Scozia ed Ungheria, l’attaccante era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco nell’area avversaria.

Colpito in maniera del tutto causale negli sviluppi di un calcio piazzato dal portiere avversario, Varga era rimasto a terra per diversi minuti. Nel frattempo i compagni di squadra e il CT Marco Rossi avevano sollecitato prontamente l’ingresso dei soccorsi, che si sono riversati in campo con una barella. Protetto dai suoi compagni di squadra con un vero e proprio ‘scudo’ umano, Varga è stato poi portato fuori dal rettangolo verde, accompagnato dall’applauso di tutto il pubblico.

Come riferito da alcuni media ungheresi, l’attaccante ungherese – prontamente portato in ospedale per gli accertamenti del caso – è fortunatamente cosciente e le sue condizioni sono stabili. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno ulteriori dettagli in merito.