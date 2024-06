Scoppia il caso internazionale a Euro 2024: ‘colpa’ di una foto virale sul web

La magia di Euro 2024 sta entrando in ogni casa, in Italia e non solo, ma una foto virale sul web ha fatto scoppiare il caso sulla competizione per nazionali

Ogni nazionale ha i suoi obiettivi, i suoi talenti e le sue sfide interne, ma le prime giornate di Euro 2024 hanno già chiarito che sarà una competizione divertente – certo, per chi vincerà più che per le altre. Da italiani, abbiamo già vissuto un’altalena di emozioni: la gioia per aver battuto l’Albania alla prima partita e poi la delusione per il ko contro la Spagna, arrivato senza attenuanti.

Tra chi ha fatto un percorso e chi è ancora in tempo per rimontare, i giochi restano aperti per la maggior parte delle squadre in lizza, anche perché anche quattro terze qualificate potrebbero strappare il pass per gli ottavi di finale. E poi c’è la Polonia, la grande delusione del torneo, già eliminata dopo due sconfitte nelle prime due partite nel gruppo D, uno dei più difficili dell’intero torneo.

Il ko per 3-1 contro l’Austria ha decretato la parola fine sulla spedizione di Zielinski e compagni, senza possibilità di non arrivare ultimi. A un tifoso forse, però, è andata anche peggio: la sua foto è diventata ben presto virale sul web e ha lasciato in molti a bocca aperta.

Caso a Euro 2024: è successo tutto in Polonia-Austria

La storia è tanto semplice, quanto ironica. Un tifoso polacco ha acquistato un biglietto con visibilità limitata per lo stadio Olimpico di Berlino, proprio dove è andata in scena la partita tra Polonia e Austria. Oltre al danno dell’eliminazione sotto i suoi occhi, appena arrivato all’impianto, ha subito una vera e propria beffa.

Infatti, il suo posto a sedere, pagato la bellezza di 60 euro, come ha scritto lui stesso, aveva di fronte un enorme palo di sostegno, che quindi rende impossibile assistere al match. Le polemiche, di sicuro, non sono mancate, ma alla fine tutto è stato stemperato dall’ironia con cui il ragazzo ha raccontato l’episodio. Una fregatura, insomma, che ha aperto il caso sui biglietti e ha accentuato i malumori, ma capita… Anche a Euro 2024.