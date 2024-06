Nuova idea per il calciomercato della Juve: è la sorpresa di Euro 2024

La Juve continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione: un nome a sorpresa da Euro 2024 può essere una svolta totale per i bianconeri

E alla fine fu Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano sa come trattare il pallone, andare in gol e servire assist: proprio per questa ragione, potrebbe essere la chiave di volta per la mediana bianconera per le prossime stagioni – ormai sul suo arrivo non ci sono davvero più dubbi.

Di sicuro, non sarà il solo. Sì, perché Cristiano Giuntoli si è messo in testa che sia necessario partire proprio dalla zona nevralgica del campo per far salire il livello della squadra e deve anche coprire dei buchi non indifferenti. Se Rabiot non dovesse davvero rinnovare il suo contratto – l’ipotesi ora più probabile, nonostante si aspetti ancora la risposta definitiva -, allora servirebbe almeno un altro titolare di primo piano.

Teun Koopmeiners resta il nome che piace di più, dai piedi buoni e dalle capacità balistiche, che si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Thiago Motta, ma occhio anche a Khephren Thuram, un profilo più fisico ed europeo, box-to-box per intenderci. Non vanno scartate neanche idee sullo sfondo e, quindi, attenzione a un nome che si sta mettendo in evidenza a Euro 2024.

Idea McTominay per la Juve: dalla Scozia con furore

La Scozia sta mostrando tutta la sua grinta nella fase a gironi e non può che passare dalla qualità e dallo strapotere fisico di Scott McTominay, che ha realizzato anche un gol in questa edizione degli Europei.

Il 27enne è di proprietà del Manchester United, con cui però non ha mai fatto il vero salto di qualità, pur avendo tutte le carte in regola per convincere. In ogni caso, nell’ultima stagione ha totalizzato sette gol e un assist in 32 partite di Premier League, anche se giocandone solo la metà da titolare.

La Juve potrebbe puntarci e limiterebbe anche l’esborso economico per il suo acquisto: i Red Devils potrebbero liberarlo anche per 20-25 milioni più bonus e tutti potrebbero essere felici. Soprattutto un calciatore che a Torino e al fianco di Douglas Luiz potrebbe completare un reparto da sogno.