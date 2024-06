Milan, Zirkzee si allontana: Ibrahimovic dice no

Le ultime notizie proveniente dall’Inghilterra in merito alla trattativa legata a Joshua Zirkzee. Per il Milan si complica tutto

Continua ad esserci Joshua Zirkzee in cima alla lista dei desideri del Milan e dei suoi tifosi. Nei giorni scorsi tutto sembrava apparecchiato per la fumata bianca e la chiusura definitiva dell’affare. I rossoneri, d’altronde, hanno da tempo trovato l’accordo con l’olandese e sono pronti a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna. L’ostacolo dovuto alle commissioni da 15 milioni di euro ha però bloccato tutto.

Uno stallo nella trattativa che ha portato i sostenitori del Diavolo a credere sempre meno alla possibilità di vedere il centravanti del Bologna a Milanello. Il club rossonero, in realtà , è ancora abbastanza convinto di poter riuscire a mettere a segno il colpo e dal primo luglio, giorno in cui si potrà pagare la clausola, capiremo se le parti avranno davvero trovato un modo per il risolvere il problema commissioni.

Milan, il Manchester United sfida il Diavolo: raddoppiano le commissioni

E’ evidente, però, che questa fase della trattativa, di fatto bloccata, sta portando l’entourage di Zirkzee a parlare più frequentemente con altri club. Lo ha chiaramente fatto con la Juventus, ma ad oggi in casa bianconera l’olandese non è considerato una priorità . Servirebbe una cessione eccellente per poter pensare di affondare il colpo.

Kia Joorabchian, però, ha avuto colloqui soprattutto con le squadre di Premier League. Non è un segreto che il desiderio di Zirkzee sarebbe quello di continuare a giocare in Serie A, ma il suo rappresentato preferirebbe farlo approdare in Inghilterra. Le squadre che hanno mostrato maggiore interesse per l’ex Bayern Monaco sono così state l’Arsenal e soprattutto il Manchester United. Negli ultimi giorni in Inghilterra non si fa altro che parlare della possibilità del vedere Zirkzee ai Red Devils. Secondo quanto riporta SportsZone ci sarebbe, infatti, proprio la squadra di ten Hag dietro il mancato accordo tra il Milan e l’entourage dell’olandese: Era tutto fatto – si può leggere – poi è arrivato il Manchester United che ha raddoppiato le commissioni all’agente, che ha chiesto al Diavolo di pareggiare. La trattativa si è così arenata, con il no di Ibra.