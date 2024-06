La Germania si salva al fotofinish, Ungheria gol e speranza

Il Girone A di Euro 2024 dà i verdetti definitivi: la Germania in extremis trova il pareggio contro la Svizzera ed evita l’incrocio con l’Italia

Si è chiuso con il thriller il Girone A di Euro 2024: la Germania padrone di casa riesce a trovare il pareggio contro la Svizzera solo al 90′ e ‘salva’ il primato nel raggruppamento.

È una rete di Ndoye nel primo tempo a indirizzare il match dopo che Orsato, con l’ausilio del Var, aveva annullato un gol di Andrich per un fallo precedente di Musiala su Aebischer. Il forcing tedesco dopo la rete elvetica non sembra produrre frutti, con la retroguardia della formazione di Yakin che riesce a tenere botta. Anzi nel finale di secondo tempo è Vargas ad andare in gol, ma partendo da posizione irregolare: rete annullata per fuorigioco.

Il pressing finale della nazionale di Nagelsmann non porta a grandi occasioni, fino al 90′ quando Fullkrug trova di testa il gol dell’1-1 che vale il primo posto nel girone. Un risultato che fa bene anche all’Italia con i tedeschi che hanno rischiato di finire sulla strada degli azzurri (in caso di qualificazione) già agli ottavi di finale.

Euro 2024, Girone A: Scozia-Ungheria 0-1

Finisce 1-0 l’altra partita della sera, quella tra Ungheria e Scozia. La vittoria degli ungheresi arriva in pieno recupero con la rete di Csoboth, un gol che tiene ancora in corsa la Nazionale allenata da Rossi per gli ottavi di finale.

La partita è stata caratterizzata dal brutto incidente accorso all’attaccante ungherese Varga, uscito dopo un violento scontro con il portiere scozzese: grande apprensione dentro e fuori dal terreno di gioco con il calciatore che ha abbandonato il campo in barella e con i sanitari a coprirlo con un telo. Nell’ultimo dei dieci minuti di recupero, la rete dell’Ungheria: con tre punti c’è ancora la speranza di poter essere una delle migliori quattro terze che vanno agli ottavi.

GERMANIA-SVIZZERA 1-1: 17′ Ndoye (S), 90′ Fullkrug (G)

SCOZIA-UNGHERIA 0-1: 90′ + 10 Csoboth (U)

Classifica Girone A: Germania 7, Svizzera 5, Ungheria 3, Scozia 1