Inter-Milan, il derby è polemico anche all’Europeo: cosa è successo

Il derby tra Inter e Milan genera polemiche, succede anche a Euro 2024: il dibattito infuria, dichiarazioni al veleno

Il derby a distanza tra Inter e Milan è in corso tutto l’anno, anche a campionato fermo, mercato incluso e non solo. Le ultime stracittadine sono sempre state cariche di tensione, nel prossimo campionato la lotta per il vertice tra le due milanesi si riaccenderà. Ma non mancano temi di dibattito anche a Euro 2024.

In Olanda-Francia, non ci sono stati screzi, questa volta, tra Dumfries e Theo Hernandez, protagonisti in passato di episodi al limite, come nella recente rissa di aprile costata un cartellino rosso a entrambi. L’esterno nerazzurro però è stato involontario protagonista dell’annullamento della rete di Xavi Simons, trovandosi in traiettoria sulla sua conclusione davanti a Maignan e venendo giudicato dal Var in fuorigioco attivo.

Il giocatore, però, non ci sta e ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ ha spiegato la sua versione. “Il gol era buono, non sono d’accordo nel considerare il mio fuorigioco attivo – ha dichiarato – Non ostacolavo la vista di Maignan, ero di lato. Anzi mi sono fermato perché sapevo di trovarmi oltre l’ultimo difensore. Ripeto, non era un gol da annullare. Per l’arbitro comunque non è stata una decisione semplice, il Var ci ha messo tre minuti per confermarla. Ho provato a spiegarmi con Taylor, ma il guardalinee aveva alzato la bandierina e solo il Var poteva restituirci il gol. Peccato, ma andiamo avanti”.