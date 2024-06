Dalla Juve alla capitale: incontro bianconero

Il giocatore è pronto a trasferirsi nella Capitale. Il summit può servire per sbloccare definitivamente l’affare: ecco il punto della situazione

Prima l‘Inter poi la Juventus. Il centrocampista, protagonista in Germania con la sua Nazionale, è stato ad un passo dalla squadra nerazzurra, ma l’affare è saltato proprio sul rettilineo finale.

Oggi così Lazar Samardzic è tornato ad essere un obiettivo della Juventus. Il giocatore ha dato risposte positive con la maglia dell’Udinese, nonostante una stagione complicata per i bianconeri, ma anche per lo stesso serbo, che avrebbe voluto lasciare il Friuli già la scorda estate. Alla fine Samardzcic ha giocato 34 partite, segnando sei reti e realizzando due assist. In Nazionale, invece, al momento, non è andato oltre gli otto minuti nella sfida contro la Slovenia in questo Europeo. Per la Juventus Lazar Samardzcic non è certo una prima scelta, con Teun Koopmeiners, che continua ad essere in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Il costo del giocatore olandese dell’Atalanta è chiaramente, però, molto più alto. I bergamaschi, infatti, valutano sui 60 milioni il loro talento. Sul centrocampista serbo così si stanno muovendo altre squadre italiane.

Juventus, concorrenza romana per Samardzcic: incontro con la Lazio

Nel futuro di Lazar Samardzic potrebbe così esserci un’altra squadra di Serie A, una big che gioca nella Capitale. Nella giornata di domani, come racconta Sky Sport, è infatti in programma un incontro a Roma tra l’Udinese e la Lazio per capire la fattibilità dell’operazione.

Il classe 2002 piace parecchio a Marco Baroni e Claudio Lotito sta lavorando per provare ad accontentare il proprio allenatore, arrivato in biancoceleste dopo la separazione con Igor Tudor. Samardzic nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Roma, ma nelle prossime ore la Lazio è pronta a muovere passi concreti per lui.