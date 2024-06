Dal Napoli al Boca: “Incredibile, ne ho parlato con De Rossi”

Un nuovo futuro per l’attaccante, che chiama il Boca Juniors. A 33 anni può esserci un’altra squadra per il giocatore che ha vestito la maglia del Napoli

Con l’addio al Napoli e il trasferimento in Canada per vestire la maglia del Toronto, Lorenzo Insigne è chiaramente sparito dai radar del calcio che conta.

L’attaccante italiano, che lo scorso 4 giugno ha compiuto 33 anni, ha un contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2026, ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora un’altra squadra, magari in Sudamerica. Più che una possibilità al momento, appare essere un desiderio di Insigne, che in un’intervista al Diario Olè ha rivelato la sua passione per il Boca Juniors.

Insigne: “Mi piacerebbe giocare al Boca Juniors”

Lorenzo Insigne, dunque, strizza l’occhio agli argentini: “Ho 33 anni, sono molto vecchio – afferma l’attaccante del Toronto ridendo -, ma mi piacerebbe. Nella vita non si sa mai, il tifo argentino è come quello napoletano, è molto caldo. Non so se un giorno giocherò in Argentina ma mi piacerebbe, magari nel Boca Juniors, come ha fatto Daniele De Rossi”.

“Non guardo le partite per l’orario, ma mi piace il Boca“, ha confessato Insigne, che poi ha aggiunto: “La Bombonera è uno stadio incredibile. Ho parlato una volta in nazionale con Daniele e so che c’è un tifo fantastico”. Lorenzo Insigne, dunque, chiama il Boca Juniors. Chissà se gli argentini risponderanno…