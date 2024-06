Croazia-Italia, Dimarco out. Avanzano Fagioli e Retegui

Le ultime di formazione in vista di Croazia-Italia: Dimarco non al meglio, Fagioli e Retegui scalpitano per una maglia da titolare

DA ISERLOHN – Ultimo allenamento a Iserlohn per la Nazionale di Spalletti, che domani affronta la Croazia nella sfida decisiva per l’accesso agli ottavi di finale di Euro 2024. La batosta con la Spagna si è fatta sentire, da ieri è iniziata l’operazione Croazia. Non sarà facile, loro hanno talento ma l’Italia può anche contare su due risultati a disposizione visto che basta anche il pari.

Ma il pensiero di accontentarsi è pericolosissimo, il Ct dovrà lavorare anche su questo. Oltre che sui cambi di formazione che ci saranno inevitabilmente. L’infortunio di Dimarco, che oggi non si è allenato in gruppo e ha svolto prima lavoro in palestra e poi differenziato con tutta la squadra tenuta a rapporto da Spalletti davanti al video, cambia ulteriormente le carte. Darmian è pronto a giocare a sinistra invece che rilevare Di Lorenzo. Il capitano del Napoli può quindi essere confermato con Bastoni e Calafiori al centro. La novità più importante però è a centrocampo, con Jorginho verso un turno di stop. Al suo posto si scalda Nicolò Fagioli, darà lui qualità e palleggio all’Italia per rispondere al talento della Croazia. Dovrà alzare la testa e guardare sempre avanti come gli chiede sempre Spalletti. Senza paura.

Sarà in tandem con Barella, meno probabilmente con Cristante che resta un’opzione valida in caso di avanzamento dell’interista sulla linea dei trequartisti. Chiesa, Frattesi e Pellegrini ad ora sono confermati ma senza sentirsi troppo comodi. E davanti Retegui va verso la maglia da titolare al posto di Scamacca, che ha molto deluso il Ct. Tra i due sarà staffetta.