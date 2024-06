Bari, affondo per Jurcec: i dettagli | ESCLUSIVO

Il laterale croato è in scadenza con gli austriaci dell’Altach. Sarebbe un acquisto importante dei pugliesi

Il Bari sarà una delle protagoniste di questa sessione estiva. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Ds Magalini è al lavoro per rinforzare anche la difesa. Sull’out destro l’obiettivo è il croato Jan Jurcec, in scadenza con gli austriaci dell’Altach.

Jurcec è un classe 2000 velocissimo, in Austria ha toccato punte di 36km/h, in grado di ricoprire tutta la fascia e di giocare sia in una difesa a quattro che da tornante in una a tre.

Magalini segue il ventitreenne, nel passato recente cercato pure dal Monza, fin da quando era al Catanzaro. Come appreso da CM.IT, al calciatore ha proposto un contratto triennale. Per Longo sarebbe un grande rinforzo per la fascia destra, specie in considerazione della probabile uscita di Dorval.