Ammonizione pesante, salta gli ottavi di Euro 2024

Il ct non fa turnover e la sua decisione è fatale per il calciatore: ammonizione e niente ottavi ad Euro 2024

Ha deciso di non fare turnover nonostante la qualificazione già in tasca. Julian Nagelsmann però paga a caro prezzo la sua scelta.

Nel corso di Germania-Svizzera, infatti, Jonathan Tah è stato ammonito per un’entrata dura a centrocampo ai danni di Embolo. Un fallo, con giallo, che mette fuori causa il 28enne difensore del Bayer Leverkusen per gli ottavi di finale. Tah, infatti, era già stato ammonito e ad Euro 2024 bastano due ammonizioni per far scattare un turno di stop.

La Germania potrebbe anche essere l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale: la seconda del Gruppo A, infatti, sfiderà proprio la seconda del raggruppamento degli azzurri. A metà partita, con la Svizzera avanti 1-0 grazie alla rete di Ndoye, i tedeschi sono al secondo posto: l’Italia, in caso di non sconfitta con la Croazia, chiuderebbe dietro la Spagna il proprio girone e andrebbe a sfidare proprio i padroni di casa della Germania. Senza Tah.