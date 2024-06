Turchia-Portogallo, ‘giallo’ Leao all’intervallo: ma stavolta non fa come a San Siro | VIDEO CM.IT

Rafa Leao sostituito all’intervallo per una sciocchezza, che non è piaciuta a Roberto Martinez: poi la reazione in zona mista

DA DORTMUND – Il Portogallo strapazza la Turchia nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si qualifica per gli ottavi di finale. Una partita praticamente mai in discussione, con la squadra di Roberto Martinez a fare la partita senza mai rischiare granché. Ma nella serata sostanzialmente tranquilla dei portoghesi, con il 3-0 finale, c’è comunque spazio per un ‘giallo’. Un termine non utilizzato a caso. E riguarda Rafael Leao, anche oggi lanciato da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

Per lui, dopo più di un’ora contro la Repubblica Ceca, oggi il campo lo ha visto protagonista solo per un tempo. Tra l’altro a sprazzi. Perché nei primi 10 minuti è stato molto poco cercato, poi è entrato in partita formando un binario a tratti devastante con Nuno Mendes. Non a caso il primo gol del Portogallo nasce proprio su quella fascia e con questa combinazione. Solo che poi l’asso del Milan, molto discusso in questo periodo e anche ‘chiacchierato’ per le indiscrezioni in salsa araba, si fa ammonire scioccamente per una simulazione. Il che vuol dire squalifica per la partita contro la Georgia, visto che nella prima partita si era fatto ammonire e sempre per lo stesso motivo, appunto la simulazione.

Così Roberto Martinez ha deciso di toglierlo all’intervallo. Una scelta netta e quasi drastica per certi versi, per non rischiare di rimanere in 10. Leao si è acceso a sprazzi, evidentemente non sempre positivi. Anche se in zona mista è apparso decisamente sereno, scherzando coi compagni anche al passaggio in zona mista. E alla domanda “Triste per l’ammonizione?” non risponde e poi si gira rispondendo “Contento per la vittoria”. Il portoghese deve aver imparato senza dubbio dall’ultima volta, quando in mixed zone dopo il ko in Europa League a San Siro contro la Roma reagì malissimo nei confronti di un giornalista. Il risultato e il contesto erano sicuramente più sereni e rilassati, ma stavolta di sicuro è parso anche più lucido.