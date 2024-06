Scelto l’arbitro per Croazia-Italia: spunta un dato favorevole

Missione Croazia per l’Italia di Luciano Spalletti che lunedì sera dovrà tornare a fare risultato dopo la serataccia contro la Spagna. Ecco la designazione arbitrale

Il ko contro la Spagna di giovedì sera fa ancora riflettere l’ambiente intorno alla Nazionale di Luciano Spalletti, mai pericolosa a Gelsenkirchen e surclassata dalle Furie Rosse nel gioco molto più che nel punteggio.

L’Italia dovrà quindi rialzare immediatamente la testa a partire da lunedì sera quando sarà di scena contro la Croazia per l’ultima giornata del Girone B di Euro 2024. Una partita decisiva per definire le gerarchie del raggruppamento, con gli azzurri desiderosi di vincere e convincere per affrontare con una verve differente la fase decisiva del torneo.

Intanto è stato ufficializzato il fischietto che dirigerà Croazia-Italia: sarà l’olandese Danny Makkelie, 41 anni, l’arbitro che avrà il compito di dirigere le danze alla Red Bull Arena. Quattro volte ha diretto squadre italiane nell’ultima stagione europea, mentre i precedenti con la Nazionale azzurra sono tre con un bilancio complessivo di due vittorie ed un pareggio.

Arbitro: Makkelie (NED)

Assitenti: Steegstra (NED) – De Vries (NED)

IV: Gozubuyuk (NED)

VAR: Dieperink (NED)

AVAR: Van Boekel (NED) – Dankert (GER)