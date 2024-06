La rivoluzione totale di De Zerbi: otto rinforzi, Italia sotto scacco

Roberto De Zerbi è destinato a diventare il nuovo tecnico del Marsiglia e avvierà una rivoluzione molto importante, che riguarderà anche l’Italia

Tra gli allenatori più promettenti e moderni, non solo in Italia ma anche in Europa, negli ultimi anni si parlato molto di Roberto De Zerbi. L’esperienza al Brighton ha permesso al tecnico di vivere una svolta decisiva per la sua carriera, attirando con la via del gioco gli interessi dei maggiori club del Vecchio Continente.

Il suo futuro, dopo l’addio alla Premier League, proseguirà in Francia, dove il Marsiglia è pronto a metterlo sotto contratto. Nelle ultime ore, ‘Rmc Sport’ ha confermato che il trasferimento non è in discussione, nonostante clausole e dettagli burocratici abbiano allungato un po’ i tempi.

Uno dei motivi per cui l’annuncio tarda ad arrivare sono le richieste che l’allenatore ha per il suo staff, ritenuto indispensabile per esprimere il gioco che anche in un campionato competitivo come la Premier League è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Come ha confermato ‘Le10Sport’, ma è una notizia che ben presto ha fatto il giro di Francia, sono ben otto i collaboratori che De Zerbi ha chiesto esplicitamente al club francese.

De Zerbi ha chiesto otto collaboratori al Marsiglia: ecco di chi si tratta

Il primo nome in lista è quello di Giovanni Rossi, ex direttore sportivo del Sassuolo, che si è fatto conoscere e apprezzare anche nel nostro Paese e dovrebbe, quindi, far parte del nuovo ambizioso progetto oltre le Alpi. Per il resto, si tratta di analisti, assistente, persone che dovranno guardare video per fini tecnico-tattici, i suoi fidati preparatori fisici e tre assistenti.

Insomma, una squadra delineata e ben precisa a cui tiene molto e che potrebbe riscattare anche i tecnici delle nostre parti di Marsiglia, dopo l’esperienza poco esaltante di Gennaro Gattuso. Poi ci sarà da lavorare anche sulla rosa, e anche in quel caso, chissà che De Zerbi non possa pescare in Italia sul calciomercato, ma questo è ancora presto per dirlo.