La Coppa d’Africa scatena il caos: stop ai calciatori in Nazionale

Le date della Coppa d’Africa fanno scoppiare il caos: contemporaneità con campionati e Champions, i club insorgono

Niente Coppa d’Africa in estate. Il calendario super pieno voluto da Uefa e Fifa ha costretto la CAF – la confederazione africana – a non posticipare alla stagione estiva la competizione continentale.

La CAF ha ufficializzato proprio oggi le date della Coppa d’Africa 2025 e già si preannunciano polemiche roventi: la competizione, infatti, si terrà dal 21 dicembre 2024 al 18 gennaio 2025. Per la prima volta il torneo si giocherà a cavallo del Natale, una scelta che però non può far piacere ai club. In quel periodo, infatti, oltre a giocarsi i campionato nazionali che non fanno la pausa per il Natale (tra i quali la Serie A), ci saranno anche le partite della nuova Champions League.

Un bel grattacapo visto che le squadre potrebbero vedersi private di diversi calciatori in match fondamentali per la loro stagione.

Coppa d’Africa, le date scatenano il caos: lo stop dei club

Una situazione rovente quindi, dovuta in parte all’ingorgo del calendario calcistico internazionale del prossimo anno. Tra giugno e luglio 2025, infatti, è in programma la nuova formula a 32 squadre del Mondiale per club.

Anche per questo la Coppa d’Africa è rimasta in inverno, anche se potrebbe essere ‘depotenziata’: alcune indiscrezioni raccontano di una mossa a favore dei club che avrebbero la possibilità di dire no alla convocazione dei propri calciatori. Un’eventualità che potrebbe generare ulteriore caos nei rapporti tra calciatori, club di appartenenza e Nazionali.