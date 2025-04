Inzaghi cambia l’Inter per il derby: la novità al fianco di Lautaro

L’allenatore nerazzurro si affida al turnover in vista della stracittadina di Coppa Italia al Meazza contro il Milan: sorpresa nel reparto offensivo dopo l’ultimo allenamento

Ultimissima rifinitura per l’Inter questa mattina ad Appiano Gentile, con la squadra in ritiro da ieri pomeriggio nel centro sportivo nerazzurro in vista del decisivo derby di Coppa Italia contro il Milan.

Scelte non scontate quelle di Simone Inzaghi per la quinta stracittadina della stagione, con l’allenatore dei campioni d’Italia che deve gestire le energie per il rush finale di fuoco che comprende ovviamente anche il duello scudetto col Napoli e il cammino in Champions League, dove Lautaro e soci incroceranno il Barcellona in semifinale. Nell’undici iniziale anti-Milan si prevedono diverse novità, anche alla luce dell’ultima sgambata di stamane alla Pinetina.

Derby Inter-Milan, le scelte di Inzaghi: occasione per Taremi

Sorpresa in vista specialmente in attacco: in ascesa le quotazioni di Taremi, provato nel tandem offensivo in coppia con Lautaro Martinez. L’iraniano balza avanti nel ballottaggio con Correa, mentre Arnautovic (non al meglio) sarà un’altra carta da sfruttare eventualmente a gara in corso.

Ancora ai box invece Marcus Thuram, che Inzaghi spera di recuperare (al pari di Dumfries e Zielinski) per la successiva gara di campionato con la Roma. Il tecnico mischia le carte anche in mezzo, con l’ex rossonero Calhanoglu destinato a rifiatare per far posto ad Asllani. Tra i pali spazio a Martinez, mentre gli alfieri Bastoni e Mkhitaryan saranno in campo dal primo minuto vista la squalifica da scontare domenica contro la Roma.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.