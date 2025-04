Inter, come stanno gli infortunati? Inzaghi fa chiarezza su Thuram e non solo

L’annuncio dell’allenatore nerazzurro sulle condizioni dei giocatori acciaccati, le ultime su Marcus Thuram e sugli altri calciatori ai box

L’Inter attesa a uno degli snodi maggiormente cruciali del proprio finale di stagione, in casa del Bologna al ‘Dall’Ara’. Marotta l’ha definita la partita più importante dell’anno, se non è così probabilmente non ci siamo lontani. In effetti, per i nerazzurri sarà importantissimo rispondere alla vittoria del Napoli per confermarsi da soli in vetta. Ma il duello con i rossoblù non si annuncia facile, per l’ottimo stato di forma degli avversari e per la necessità di gestire le energie con tanti impegni ravvicinati per i campioni d’Italia in carica.

Simone Inzaghi ha effettuato un paio di cambi strategici in formazione, con Carlos Augusto e Correa titolari, nel primo caso per far rifiatare Dimarco, nel secondo per tenere al coperto Arnautovic e Taremi, in assenza di Marcus Thuram. Pesa il forfait dell’attaccante francese e non potrebbe essere altrimenti, non è l’unica assenza di un certo rilievo in questo momento. Sul tema, Simone Inzaghi ha fatto chiarezza sulle condizioni dei giocatori ai box prima dei prossimi appuntamenti.

Inter, niente derby per Thuram: Inzaghi svela tutto

L’allenatore nerazzurro è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima del fischio d’inizio a Bologna, spiegando che per Thuram sarà dura vederlo in campo nel derby con il Milan.

“Per il risentimento muscolare che ha avuto, penso che mercoledì sia presto – ha affermato Inzaghi – Ma non dovrebbe rimanere fuori a lungo. Dumfries e Zielinski li aspettiamo presto, andranno valutati giorno per giorno ma in questa settimana lavoreranno con noi”. Ci vorrà ancora un po’, dunque, ma il rientro in campo si avvicina per tutti. Possibile che ce la facciano, a queste condizioni, per la semifinale d’andata con il Barcellona.