Tegola Juve, incubo operazione: stagione finita e Mondiale per Club a rischio

Brutte notizie per il tecnico Tudor che rischia di dover fare a meno del centrocampista anche per la spedizione americana: previsti nuovi controlli

La stagione della Juventus va verso la fine, mancano ancora cinque partite fondamentali per la squadra di Tudor. La qualificazione in Champions è questione di vitale importanza per il futuro di tutto il club e ovviamente del tecnico bianconero. Un calendario che propone qualche sfida più complicata, altre sulla carta più abbordabili ma di sicura nessuna da sottovalutare soprattutto in questo momento della stagione.

Tudor proverà a strappare la conferma, col quarto posto e poi anche con un buon Mondiale per Club. Sì, perché in realtà l’annata dei bianconeri proseguirà e si chiuderà solamente a luglio, in base poi al percorso nella competizione. Lì saranno fatte altre valutazioni anche per i calciatori che ovviamente saranno nel frattempo rientrati dai prestiti o magari acquistati nella finestra ridotta di giugno. E la Juve ha più di qualche calciatore che tornerà alla base, vedi Fabio Miretti che ha fatto una buona stagione al Genoa. Ma sul centrocampista italiano è sorto un ostacolo relativo alle sue condizioni fisiche: il classe 2003 infatti ha un problema importante alla spalla, un infortunio per cui sono stati effettuati dei controlli. Ma altri ne serviranno, anche in collaborazione con la Juventus che come normale vuole vederci chiaro in prima persona.

Infortunio Miretti, operazione rischio concreto: Mondiale a rischio con la Juve

Tra l’altro non è escluso assolutamente che Miretti abbia addirittura finito qui la sua stagione col Genoa e che debba addirittura operarsi. Uno scenario concreto, che ovviamente metterebbe a serissimo rischio anche la sua eventuale partecipazione al Mondiale per Club con la Juventus negli StatiUniti. Non c’è comunque ancora nulla di definito, per cui le tempistiche del rientro ad non sono certe. Però il rischio operazione è davvero concreto e questo comporterebbe stagione finita e appunto spedizione americana in forte pericolo.

Anche se in ogni caso andrebbe poi stabilito, nel caso Miretti fosse disponibile per giocare, da chi sarebbe convocato. Dalla Juventus per il Mondiale per Club oppure dall’Italia under 21 per l’Europeo di categoria in Slovacchia che partirà l’11 giugno e terminerà il 28 dello stesso mese. Verosimilmente la Federcalcio avrebbe la precedenza, ma sarebbe un’altra variabile da considerare e valutare.