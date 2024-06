Juventus, nuovo affare per ritornare a volare: Chiesa nello scambio

Dopo aver impresso lo sprint decisivo all’affare Douglas Luiz, la Juventus potrebbe apparecchiare la tavola per un’altra trattativa in Premier League

Risolti gli ultimi dettagli per il perfezionamento dell’affare Douglas Luiz con l‘Aston Villa, la Juventus si prepara a vivere nuove ore infuocate della sua sessione estiva di calciomercato. Non sono pochi i tavoli a cui si sta sedendo Cristiano Giuntoli per puntellare l’organico a disposizione di Thiago Motta. Le idee di sicuro non mancano. In questo senso, occhio all’evolvere della situazione Chiesa.

Secondo quanto evidenziato da gazzetta.it, infatti, l’esterno offensivo della Juventus potrebbe essere inserito nell’operazione Greenwood con il Manchester United. Entrato da tempo nel mirino della “Vecchia Signora”, l’ex esterno offensivo del Getafe piace e non poco ai bianconeri. La richiesta da 50 milioni di euro fatta trapelare dai Red Devils, però, non ha impresso l’accelerata decisiva all’affare. Ecco perché una possibile soluzione potrebbe essere trovata attraverso l’inserimento proprio di Chiesa nell’affare con lo United. Ricordiamo che sulle tracce del figlio d’arte ci sono sempre i club italiani, a cominciare dalla Roma e dal Napoli. Nelle ultime ore, però, dalla Germania è ritornata a farsi strada l’ipotesi Bayern Monaco.