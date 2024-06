Il Belgio si rialza: Tielemans e de Bruyne mandano ko la Romania

Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2024, in corso di svolgimento in Germania. Nel Gruppo E regna l’equilibrio

Il Belgio rialza la testa. La squadra di Tedesco ha battuto la Romania, nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei. Lukaku e compagni si sono imposti grazie alle reti di Tielemans e de Bruyne. I gol sono arrivati ad inizio e a chiusura di un match in cui non sono mancate le occasioni, da entrambe le parti.

Un match in cui abbiamo assistito all’ennesima rete annullata, per fuorigioco, al centravanti della Roma. Stavolta però il Belgio è riuscito comunque a conquistare i tre punti, riscattando il ko contro la Slovacchia alla prima giornata.

Gruppo E, tutte a pari punti: la classifica

Nel Gruppo E regna così l’equilibri: tutte le squadre, infatti, si ritrovano a pari punti. La Romania, ricordiamo, aveva infatti battuto l’Ucraina nel primo turno. Dovbyk e compagni, però, come il Belgio, hanno trovato la vittoria nella seconda partita: a capitolare è stata la squadra di Francesco Calzona.

L’ultimo turno, che vedrĂ scendere in calma il Belgio contro l’Ucraina e la Romania contro la Slovacchia sarĂ dunque decisivo.

Belgio-Romania 2-0: 2’ Tielemans, 80’ de Bruyne

Classifica Gruppo E: Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina 3