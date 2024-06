Disastro Turchia, il Portogallo passeggia: tris e candidatura al titolo

Cristiano Ronaldo e compagni approfittano degli svarioni della formazione di Vincenzo Montella e ottengono una facile vittoria

Una vittoria netta e mai in discussione quella ottenuta questo pomeriggio dal Portogallo ai danni della Turchia. Nonostante l’ottimo avvio in questo Europeo di Germania grazie alla vittoria della prima giornata per 3-1 sulla Georgia, i ragazzi di Vincenzo Montella si sono arresi già alla mezz’ora davanti alla qualità dei portoghesi, commettendo tra l’altro errori imperdonabili a certi livelli.

Dopo un avvio per certi versi incoraggiante, la Turchia si è fatta schiacciare nella propria metà campo ed è passata in svantaggio al 21′ con la rete di Bernardo Silva. Su una palla rasoterra dalla sinistra sporcata con poca lucidità dalla retroguardia avversaria, il fantasista del Manchester City si è trovato sul mancino un pallone invitante che ha spedito da pochi passi in rete con una conclusione vincente.

Al 28′ l’orrore della partita: dopo aver conquistato palla approfittando dell’errore di Cancelo sul filtrante dettato da Cristiano Ronaldo, Akaydin nel tentativo di servire un retropassaggio a Bayindir non si è reso conto dell’uscita del proprio portiere ed ha commesso un clamoroso autogol. Inutile il tentativo di salvataggio da parte dei compagni con il pallone che ha infatti varcato di pochi centimetri la linea di porta.

La rete del definitivo ko, invece, è arrivata nella ripresa sull’ennesimo piazzamento errato della linea difensiva della Turchia. A tu per tu con l’estremo difensore avversario, Cristiano Ronaldo con grande altruismo ha deciso di servire a porta sguarnita Bruno Fernandes per il tris di un Portogallo che con questa prestazione, dopo un esordio meno brillante alla prima giornata, si candida seriamente tra i favoriti alla vittoria di Euro 2024.

TURCHIA-PORTOGALLO 0-3: 21′ Bernardo Silva, 28′ Akaydin, 56′ Bruno Fernandes

CLASSIFICA GIRONE F: Portogallo 6, Turchia 3, Repubblica Ceca e Georgia 1