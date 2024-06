DIRETTA Euro 2024, Georgia-Repubblica Ceca: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Volksparkstadion’ tra la Georgia di Sagnol e la Repubblica Ceca di Hasek in tempo reale

La Georgia e la Repubblica Ceca si affrontano ad Amburgo nella prima gara valida per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2024. Una sorta di scontro diretto tra due Nazionali che hanno esordito con una sconfitta, che sarà diretto dall’arbitro tedesco Siebert.

Da una parte i Crociati di Willy Sagnol, dopo aver rotto il ghiaccio con la loro prima partita ufficiale persa 3-1 contro la Turchia, vanno a caccia del primo risultato positivo in una fase finale di un Europeo per tentare di restare in corsa per la qualificazione. Dall’altra parte, discorso simile per i Leoni Rampanti di Ivan Hasek, finiti ko nei minuti di recupero contro il Portogallo: serve un successo per avere ancora qualche chance di ottenere il pass per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due Nazionali prima della gara di oggi. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Volksparkstadion’ tra Georgia e Repubblica Ceca live in tempo reale.

Probabili formazioni Georgia-Repubblica Ceca

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. CT Sagnol

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, D. Jurasek; Schick, Chytil. CT Hasek

CLASSIFICA GRUPPO F: Turchia punti 3, Portogallo 3, Repubblica Ceca 0, Georgia 0.