DIRETTA Euro 2024, Belgio-Romania: Formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rhein Energie Stadion’ tra il Belgio di Tedesco e la Romania di Iordanescu in tempo reale

Il Belgio affronta la Romania a Colonia in una gara valida che chiude la seconda giornata del gruppo E di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che hanno vissuto un esordio dall’esito sorprendente che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Reduci dalla clamorosa sconfitta contro la Slovacchia nella gara di apertura con due gol annullati a Lukaku, i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco non hanno alternative: devono vincere per non rischiare una clamorosa eliminazione alla fase a gironi. Ma i Tricolorii di Edward Iordanescu, che invece vengono dal largo e inaspettato successo per 3-0 contro l’Ucraina, puntano ad un altro risultato positivo che li avvicinerebbe di molto agli ottavi di finale. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due Nazionali è una amichevole del 2012, quando a Bucarest i padroni di casa si imposero 2-1 in rimonta con un rigore di Torje. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Rhein Energie Stadion’ tra Belgio e Romania live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Belgio-Romania

BELGIO (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku, Tielemans, Onana, Theate; De Bruyne, Lukaku, Lukebakio. CT Tedesco

ROMANIA (4-5-1): Nița; Rațiu, Burca, Dragușin, Bancu; Man, R. Marin, M. Marin, Stanciu, Mihaila; Draguș. CT Iordanescu

CLASSIFICA GRUPPO E: Romania punti 3, Slovacchia 3, Belgio 0, Ucraina 0.