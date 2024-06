Cristiano Ronaldo ha lasciato tutti a bocca aperta: in Portogallo non si parla d’altro

Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo trionfano contro la Turchia, ma tutti parlano solo del fenomenale attaccante: cosa è successo

Il Portogallo ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale degli Europei e l’ha fatto con una netta e convincente vittoria contro la Turchia. È vero, l’avversario non si è dimostrato all’altezza della situazione, soprattutto in fase difensiva, ma con un Cristiano Ronaldo così sarà difficile per chiunque contenere la furia degli iberici.

Negli ultimi minuti, sono tantissimi i tweet dal Portogallo, dall’Italia e da tutto il mondo per uno dei migliori di sempre. Schierato nel cuore dell’attacco, ha seminato il panico tra gli avversari con continue serpentine, nel primo tempo ha tentato il gran gol al volo (solo un segnale) e alla fine è stato il grande personaggio che ha ottenuto l’attenzione generale.

Anche negli ultimi minuti, il 39enne dell’Al Nassr ha mostrato di avere una condizione fisica invidiabile, tanto da lasciare in molti a bocca aperta. I tifosi in patria non hanno potuto altro se non commentare che sembra lo stesso ragazzo di talento di 20 anni fa, almeno a giudicare da ciò che ha fatto vedere oggi.

Due partite giocate per intero, giocate e un grande assist: è la serata di Cristiano Ronaldo

Con l’assist a Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo, oltre a essere diventato il giocatore ad aver fatto più gol in una fase finale di un Europeo, è anche colui che ha fornito più passaggi decisivi ai compagni, dimostrazione che il fenomeno portoghese è tutto meno che egoista.

E a incensarlo, in questo senso, ci hanno pensato anche da X, in cui diversi tifosi del cinque volte Pallone d’oro si sono chiesti come mai sia anche uno dei giocatori più odiati, ma anche di quanto voglia vincere, da protagonista, per la seconda volta la competizione Uefa.

Ronaldo doesn’t follow the records, the records follow him Top GOALSCORER and Top ASSISTER ever in the European Championships 🐐 pic.twitter.com/w5RiKI4sIN — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) June 22, 2024

Cristiano Ronaldo could have scored his first goal of the Euros but instead he passed to Bruno Fernandes to score I’ll never understand why some people hate this guy, the most unselfish player of time 🐐 pic.twitter.com/I3zdXbEXZA — Nungua Burnaboy (@views09) June 22, 2024

That assist to Bruno fernandes just shows Cristiano Ronaldo does not care about goals at this tournament. He just wants to do everything in his power to win the euros trophy pic.twitter.com/Wki65cI5SX — Janty (@CFC_Janty) June 22, 2024



E se non bastasse, contro la Turchia CR7 si è anche scattato un selfie con un piccolo tifoso che ha fatto invasione di campo. Perché i campioni lo sono sempre, anche se i continui ingressi dall’esterno in campo hanno fatto scattare l’allarme sicurezza in Germania. Ma questa è un’altra storia.