Contrasto durissimo, piovono insulti razzisti: l’episodio in diretta sconvolge il calcio

Durante l’importante competizione per nazionali, c’è un episodio che sta facendo parlare il mondo nelle ultime ore: piovono insulti razzisti

I club sono fermi ed è tempo di seguire la propria nazionale con Euro 2024 in corso e la Copa America che tiene ugualmente incollati ai teleschermi i tifosi di tutto il mondo. C’era grande attesa per l’esordio dell’Argentina campione del mondo e alla fine l’Albiceleste non ha deluso le aspettative, battendo il Canada con il risultato di 2-0.

La qualità non è mancata, dunque, ma neppure le polemiche. Sì, perché proprio in questa partita le attenzioni pubbliche non sono state indirizzate solo al campo, che anzi è passato in secondo piano, ma a un episodio che comunque siano andate le cose è totalmente da condannare.

Tutto è partito da un brutto intervento avvenuto nelle fasi finali di gioco. Moise Bombito, un calciatore del Canada, è entrato in maniera decisamente scomposta su Lionel Messi. Nonostante fosse in netto anticipo, ha lasciato lì la gamba rischiando di fare male alla Pulce, probabilmente il calciatore migliore di sempre. I tifosi non l’hanno presa affatto bene, ma la loro rabbia si è trasformata in qualcosa di ancor più grave.

Insulti razzisti in Copa America dopo un brutto intervento su Messi

È bastato un contrasto duro a scatenare la furia dei supporters della nazionale campione del mondo. Infatti, subito dopo la partita e nelle ultime ore, Bombito e la federazione canadese hanno denunciato un gran numero di insulti razzisti all’indirizzo del difensore del Colorado Rapids.

Messi non ha subito alcun danno dall’intervento e ha anche fornito l’assist per il 2-0, ma ciò non ha cambiato più di tanto le cose. I gravi insulti all’indirizzo del calciatore nordamericano hanno portato anche Conmebol e FIFA indagare su quanto avvenuto, con timori sui comportamenti in Copa America.

🚨🇨🇦 Canadá denunció racismo a su defensor, Moïse Bombito, luego de la durísima falta a Lionel Messi. ⚠️ El jugador canadiense fue víctima de múltiples insultos por redes sociales.pic.twitter.com/DbPCZsgpNM — TR SPORTS (@trsports_) June 21, 2024

Lo stesso calciatore, intanto, si è esposto pubblicamente per condannare quanto ha subito, molto peggio di un contrasto un po’ troppo aggressivo.