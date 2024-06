“Bonucci, torna in Nazionale”, annuncio che spiazza tutti

Annuncio clamoroso su Leonardo Bonucci, lo hanno detto in diretta: ipotizzato il ritorno in Nazionale

Dopo il titolo vinto a Euro 2020 da protagonista, con un gol in finale, e la delusione di due Mondiali di fila saltati, Leonardo Bonucci avrebbe voluto concludere degnamente in Nazionale partecipando a Euro 2024. Il suo rendimento a dir poco claudicante di quest’anno, però, sia con l’Union Berlino che con il Fenerbahce lo ha tenuto fuori dalle scelte di Spalletti.

Il 37enne ex Juventus aveva comunque imboccato da un po’ la china calante della sua carriera e a stagione conclusa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. C’è chi però lo rimpiange non poco, come la giornalista Rai Paola Ferrari, che nel corso dell’intervento in trasmissione dello stesso ex difensore ha esclamato, in riferimento alle difficoltà della Nazionale di Spalletti: “Bonucci ci sarebbe servito eccome”. Un commento che non è passato inosservato e che ha scatenato un certo dibattito sui social, con molti utenti che hanno criticato la frase della giornalista, in palese disaccordo con il concetto da lei espresso.