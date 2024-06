Bilanci Juventus, arriva la stangata: UFFICIALE, tripla sanzione

Nuovo caso che riguarda la Juventus, con l’ufficialità della sanzione: tripla punizione, la stangata è ormai arrivata

Il bilancio della Juventus al centro di un nuovo caso. La società bianconera è coinvolta nel comunicato che ufficializza la tripla sanzione.

Il riferimento è ai bilanci 2019, 2020 e 2021 del club piemontese, quelli che sono al centro anche dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Torino. In questo caso è la Consob, l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, ad aver agito in prima persona con una tripla sanzione.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infatti, applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di ERNST & YOUNG (EY), di Stefania Boschetti e Roberto Grossi. Il riferimento è ai lavori di revisione relativi ai “bilanci d’esercizio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020 e sui bilanci d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2021” della Juventus che è quotata su Euronext Milan.

Le sanzioni sono diverse per i soggetti coinvolti. In particolare la Consob ha deciso verso Ernst & Young una sanzione di 195mila euro per le revisione su tutti i bilanci prima menzionati. Diverso invece il caso di Stefania Boschetti a cui è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30mila euro per la revisione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019. Infine, Roberto Grossi è destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 70mila euro, in relazione alla revisione sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 e sui bilanci d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2021 di Juventus.

Bilanci Juventus, tripla sanzione della Consob

La stessa Consob ha aperto una contenzioso con la Juventus dopo aver avanzato rilievi anche relativi al bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022.

Una vicenda che ha visto la società bianconera ricorrere al Tar come emerso dal comunicato pubblicato dalla Juventus a febbraio e relativo ai conti del primo semestre della stagione 2023/24.