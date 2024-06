Torna in Italia: Inter, Juve e Milan lo aspettano

Inter, Juventus e Milan mettono nel mirino una vecchia conoscenza del nostro campionato: la scelta è fatta

Gli Europei e il calciomercato, il calciomercato e gli Europei. Si prosegue in questi giorni su questo doppio filo sottile, per quanto riguarda gli argomenti che attirano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nel mondo del calcio. Con la rassegna continentale che offre ottimi spunti in tema di trattative.

Prima fase con una delle gare più attese, quella tra Spagna e Italia, che propone vari calciatori molto interessanti tra le Furie Rosse. Per qualcuno, vecchia conoscenza del nostro calcio, può esserci il ritorno in Serie A. Inter, Juventus e Milan, tra le altre, osservano attentamente e a loro potrebbe fare particolarmente comodo soprattutto Alvaro Morata.

E’ il nome del centravanti ex Juventus quello che ha raccolto più voti (il 46%) nel sondaggio indetto dalla redazione di Calciomercato.it sul proprio canale ‘X’. Decisamente più staccati, nelle preferenze, Fabian Ruiz (28,6%), Nacho (14,3%) e Cucurella (11,1%).