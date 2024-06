Spagna-Italia, Zaccagni: “Noi troppi timidi, ma ora dimentichiamo tutto in fretta” | VIDEO

Mattia Zaccagni commenta la sconfitta contro la Spagna, pesante soprattutto per la differenza di qualità e velocità in campo

DA GELSENKIRCHEN – Dimenticare la Spagna. Questo l’imperativo di Mattia Zaccagni, che dopo la sconfitta contro la Spagna analizza la brutta prestazione dell’Italia.

“Dobbiamo archiviare velocemente questa gara e da domani pensare alla prossima gara che sarà fondamentale”.

Il rischio è pensare che l’Italia sia di livello medio e non alto? “Noi non dobbiamo pensare a che nazionale siamo, ma solo a lavorare giorno dopo giorno e mettere in campo quello che ci chiede il mister”.

Più un problema fisico o mentale? “Loro sono entrati in gara prima di noi, sono riusciti a palleggiare bene. Noi forse in certe occasioni dovevamo palleggiare di più e respirare, ma poi a un certo punto era difficile. Ma dobbiamo cercare di lasciarci questa partita alle spalle e pensare alla prossima gara”.

Si riesce a razionalizzare questa sconfitta dopo una serata così sofferta? “Siamo dei professionisti e il nostro compito è anche questo. Serate come queste sono da archiviare più velocemente rispetto ad altre, cercheremo di farlo e il mister sarà bravo a dare il messaggio giusto alla squadra”.

Da dove si riparte? “Ripartiremo da domani. Il mister saprà già cosa dirci”.

🗣️#Zaccagni dopo #SpagnaItalia: “Dobbiamo archiviare questa serata il più in fretta possibile. Forse siamo entrati timidi, dovevamo poi gestire di più il possesso e respirare con la palla invece di strappare. Ora il mister sarà bravo a darci il messaggio giusto”‼️ 📺… pic.twitter.com/YhRXpMa6ny — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 20, 2024

Spagna-Italia, Zaccagni: “Entrati in campo troppo timidi”

Cosa è mancato? “Siamo entrati forse un po’ troppo timidi, sapevamo di affrontare una grandissima squadra, sapevamo come giocavano loro ma ci sono serate come sempre, dobbiamo superarle e ripartire”.

Solo alla fine avete creato qualcosa, ma l’impatto vi ha creato difficoltà. “Sicuramente l’impatto della partita ci ha dato tante difficoltà, ma poi Gigio ha fatto qualche miracolo, ci ha tenuto in gara fino alla fine e con un po’ di fortuna potevamo provare a pareggiare”.

Come si prepara la Croazia? “Dobbiamo archiviare subito, già da domani mattina pensare a una gara fondamentale”.

Vi aspettavate qualcosa di più da voi? Siete rimasti delusi da questa differenza? “Siamo mancati forse in alcuni concetti, dovevamo tenere più palla in alcune occasioni e abbiamo deciso di strappare mentre è fondamentale a volte respirare con la palla. Ma ripeto, archiviamo la gara di stasera e pensiamo alla prossima”.