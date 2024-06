Nazionale sottosopra: “Spalletti presuntuoso, Scamacca rischia” | ESCLUSIVO

La Nazionale si interroga sul prosieguo di Euro 2024 dopo la sconfitta con la Spagna: critiche a Spalletti e Scamacca ma non solo

L’Italia esce dal confronto con la Spagna fortemente ridimensionata e chiamata, a questo punto, a una reazione molto convincente con la Croazia, per avanzare a Euro 2024 e dare una scossa alla propria partecipazione al torneo. Il giorno dopo è quello delle riflessioni per Spalletti e delle critiche al Ct e a molti elementi della squadra.

Spalletti pensa a cambi di formazione per Croazia-Italia. Anche lui deve rimettersi in discussione, aspetto in cui è parso deficitario finora. E’ questo il pensiero del giornalista Maurizio Pizzoferrato, che intervenuto a ‘Tv Play’ nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ ha espresso pareri molto forti sulla nostra Nazionale. “Aver perso solo 1-0 è quasi una vittoria e in fondo con la Croazia ci basta il pareggio per qualificarci – ha spiegato – Ieri la più grande delusione non è per il risultato, ma è da ascrivere al fatto che tutto ciò che Spalletti sperava si verificasse alla vigilia non si è verificato e non si potrà verificare, in questo Europeo, con questi giocatori, con questo modulo. Si è visto solo il primo tempo con l’Albania molto spallettiano, ieri c’è stato il nulla, la Spagna ha dominato in tutto e per tutto. L’aggravante è stata una certa presunzione del Ct, che ha pensato che potessimo affrontarli in una certa maniera senza preoccuparci del loro talento. Se l‘Inter vince lo scudetto giocando a tre, se l’Atalanta vince l’Europa League giocando a tre, se la Juventus seconda miglior difesa gioca a tre, se sette difensori su dieci hanno giocato a tre quest’anno, perché noi giochiamo a quattro?”.

Sui possibili cambi di formazione: “Esclusione di Di Lorenzo? Sarebbe stata logica già ieri alla fine del primo tempo. Poi sappiamo chi è e cosa significa lui per Spalletti. Ma il Ct sta insistendo troppo nel costruire qualcosa che si fa in un biennio e non in una manifestazione di tre settimane. Troppa filosofia e poca pratica, speriamo bene. Secondo me, se con la Croazia conferma il modulo, davanti potrebbe rischiare Scamacca, che ha confermato di essere un attaccante pigro. E’ vero che la squadra non lo ha assistito, ma non si è vista la voglia di andare addosso ai difensori, sembra un giocatore che sta lì sapendo di essere forte. Retegui è inferiore per talento e capacità realizzativa, ma si sbatte molto di più. Comunque non illudiamoci che la Croazia sia una squadra materasso, eh. Hanno giocatori simil Spagna, se azzeccano la serata sono pericolosissimi. Non basterà riproporre una partita come quella con l’Albania”.

Calciomercato Inter, Pizzoferrato su Frattesi: “Bravo, ma non è una prima scelta”

Con Pizzoferrato abbiamo parlato anche di un tema caldo del mercato, come quello delle dichiarazioni dell’agente di Davide Frattesi che hanno fatto riflettere sul futuro del centrocampista.

“Eventuale cessione di Frattesi? I tifosi dell’Inter sarebbero dispiaciuti, si tratta di un giocatore di valore che è stato decisivo con i suoi gol, ma poi capirebbero – ha spiegato il giornalista – Non è una prima scelta, è un subentrante, anche in questo Europeo sta dimostrando di non essere ancora un intoccabile. Il giocatore è comunque stato tolto dal mercato dal club, il calciatore è entusiasta, ma certo le dichiarazioni dell’agente lanciano il sasso nello stagno. L’Inter ha l’obiettivo di primeggiare in Italia e far bene in Europa e dunque deve avere più giocatori possibile di un certo livello, poi dipende se Frattesi vuole restare in una squadra del genere oppure non riesce a sopportare l’idea di non giocare titolare fisso. Magari andrà a giocare altrove da titolare ma senza giocare la Champions, tutte le valutazioni sono legittime. Io comunque non credo ci sarà uno strappo”.