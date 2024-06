L’Austria vince lo ‘spareggio’: Polonia quasi fuori

Match vibrante tra Polonia e Austria nel gruppo D di Euro 2024, Szczesny e compagni battuti 3-1 e quasi eliminati

Era una gara dal peso specifico enorme, nel gruppo D di Euro 2024, tra Polonia e Austria per giocarsi le proprie chances di passaggio del turno. Prevale l’Austria per 3-1, un successo meritato che conduce a un passo dall’eliminazione i diretti concorrenti. A segno anche Arnautovic, per suggellare il successo nel finale.

L’Austria comincia molto meglio e passa con un colpo di testa di prepotenza di Trauner. Gli uomini di Rangnick, come con la Francia, si muovono bene sul campo e poco dopo Szczesny, per almeno due volte, su Baumgartner e Sabitzer, deve evitare il raddoppio. Poi, la Polonia inizia a giocare a sua volta, trascinata dalle giocate di Zielinski. In mischia, Piatek trova il pareggio, poi ancora Zielinski sfiora il vantaggio su punizione.

Austriaci comunque sempre in partita, nella ripresa la Polonia prova il tutto e per tutto inserendo anche Lewandowski ma solo per onor di firma. Invece, Rangnick e soci sono più brillanti, tornano avanti con Baumgartner e trovano anche la terza rete con rigore di Arnautovic. Nel finale, Szczesny evita più volte che il punteggio assuma proporzioni mortificanti.

POLONIA-AUSTRIA 1-3 – 9′ Trauner (A), 30′ Piatek (P), 66′ Baumgartner (A), 78′ rig. Arnautovic (A)

CLASSIFICA GIRONE D: Olanda, Francia e Austria* 3 Polonia* 0

*una gara in meno