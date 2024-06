La Francia non sfonda senza Mbappe: contro l’Olanda termina a reti bianche

Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra Olanda e Francia: a Lipsia matura il primo 0-0 di Euro 2024

Tanto calcio, produzione offensiva importante, diversi errori sotto porta da matita blu. Sono tanti gli spunti offerti dalla sfida tra Olanda e Francia, chiusa inaspettatamente a reti bianche. Lo 0-0 maturato dal confronto tra gli Orange e les Bleus, però, non spiega il corso di una gara caratterizzata da molte occasioni da una parte e dall’altra.

Orfana di Mbappe, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della gara, la compagine transalpina ha fatto fatica a rendersi pericolosa con continuità. Quando lo ha fatto, però, è stata in grado di creare non pochi grattacapi alla retroguardia olandese. Due errori di Griezmann, uno nella prima frazione di gioco e l’altro a cavallo dell’ora di gioco, hanno anestetizzato una manovra offensiva priva degli strappi del neo fuoriclasse del Real Madrid. Dal canto suo, però, l’Olanda non ha fatto da vittima sacrificale, anzi. Gli Orange non hanno rinunciato al proprio credo tattico, fatto di pressing e di trame di gioco ben organizzate soprattutto nella prima frazione di gioco.

Olanda-Francia 0-0, il risultato non si schioda: gravi errori di Griezmann

Molto meno spregiudicati nella ripresa, Dumfries e compagni hanno difeso con ordine e disciplina. Del resto, ad avere la migliore occasione del match sono stati proprio gli uomini di Koeman in occasione della rete annullata di Xavi Simons.

La rete del gioiello olandese, dopo un lungo check al VAR, è stata però annullata per la posizione di fuorigioco di Dumfries, considerata influente. Negli ultimi minuti sono state poche le occasioni degne di nota, con le due squadre che hanno badato a non scoprirsi e a portare a casa un pareggio comunque importante per il proprio cammino che permette loro di guardare con fiducia ai prossimi impegni.