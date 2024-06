Italia, il ko con la Spagna costa caro: “Per due calciatori l’Europeo è finito”

Le ultime news Italia dopo la sconfitta contro la Spagna ad Euro 2024 riportano di due problemi nel gruppo di Spalletti

La sconfitta contro la Spagna ha riportato l’Italia con i piedi per terra. Non tanto per il risultato di 1-0, quanto per la prestazione ed il netto divario che si è visto in campo tra due Nazionali che in teoria puntano entrambe al titolo Europeo.

Il commissario tecnico Spalletti è stato tra i più criticati per le scelte iniziali ed i cambi, ma ci sono stati due calciatori in particolare finiti al centro del ciclone: il terzino destro Di Lorenzo ed il centrocampista Jorginho. Intervenuto a ‘Radio Radio’, il noto giornalista sportivo Furio Focolari non ha risparmiato le frecciate: “Non ricordo mai una Italia maltrattata così tanto in un Europeo. Non all’intervallo e nemmeno dopo mezzora, ma già dopo un quarto d’ora andava tolto Di Lorenzo. E invece è stato lasciato in balia di tutti gli avversari. Non mi sento di infierire troppo sugli altri, ma anche Jorginho ormai è un ex giocatore. Per me Euro 2024 di questi due calciatori deve essere finito qui. Chiesa è stato una delusione pazzesca, pensavo potesse incartarla a Cucurella, ma è successo il contrario. Con la Croazia, che ha perso 3-0, la Spagna non ha giocato così bene, quindi tante colpe sono le nostre. La cosa incredibile è che a fine primo tempo il risultato era ancora in parità: si poteva cambiare modulo e passare alla difesa a tre per provare a portare a casa almeno lo 0-0″.