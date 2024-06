“Hanno fallito”: bocciatura senza appello in diretta tv, Italia asfaltata

Un’Italia irriconoscibile viene sconfitta dalla Spagna nella seconda partita ad Euro 2024: arriva la critica in diretta tv, azzurri asfaltati

Irriconoscibile. L’Italia così brutta non se l’aspettava nessuno. Non illuda il solo gol preso da Donnarumma: la Spagna poteva segnarne molti di più e solo l’imprecisione degli avanti spagnoli e la bravura del portiere azzurro ha evitato un passivo pesante.

Ora per la squadra di Spalletti c’è da concentrarsi sulla Croazia: sfida da non perdere per essere sicuri del passaggio del turno, anche se l’obiettivo dovrà essere vincere e riscattare la deludente prestazione di ieri sera. Una delusione troppo forte e che accende la discussione sulle qualità della Nazionale.

Anche nel salotto di ‘Sky’ si è parlato della brutta partita dell’Italia e Paolo Condò ha messo in evidenza un particolare aspetto che non lascia certamente sperare in positivo per il proseguo del torneo.

Italia-Spagna, Condò boccia Cambiaso: “Mai fatto un passaggio in avanti”

Italia troppo brutta per essere vera e a testimoniarlo ci sono una serie di dati che evidenziano quanto la Spagna sia stata superiore.

Paolo Condò nel post gara critica la prestazione in generale dell’Italia, sottolineando però un aspetto in particolare: “Molti giocatori hanno fallito per 1 ora. Noi abbiamo giocatori come Cambiaso che da quando sono entrati non hanno fatto un passaggio in avanti. La Spagna ha fatto solo passaggi in avanti”.

Una differenza che in campo è apparsa in tutta la sua evidenza, con gli azzurri inermi davanti alla furia spagnola, con soprattutto Nico Williams e Yamal che hanno imperversato senza che la retroguardia italiana riuscisse a prendere le contromisure.