Frattesi via dall’Inter: hanno scelto la Juventus

L’Inter potrebbe cedere Davide Frattesi che chiede garanzie sul suo impiego: clamoroso possibile affare con la Juventus

Una riserva di lusso. Davide Frattesi nel campionato appena chiuso è stato questo per Inzaghi. L’Inter ha fondato il suo trionfo tricolore sul trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con il centrocampista arrivato nell’estate 2023 dal Sassuolo a fare da quarto incomodo, chiamato in causa all’occorrenza.

Una situazione che il 24enne non vorrebbe si ripetesse anche il prossimo anno, quando in nerazzurro ci sarà anche Zielinski. Ecco perché il suo agente, Giuseppe Riso, nell’incontro avvenuto ieri con Ausilio ha voluto soffermarsi anche sulla posizione di Frattesi, andando a chiedere garanzie per la prossima stagione.

È chiaro che il calciatore voglia avere maggior spazio in squadra e, se dovesse capire che non potrà essere accontentato, non è escluso che si pensi ad una cessione, sempre possibile davanti ad una proposta allettante anche per l’Inter. Proprio per questo Calciomercato.it su Telegram ha realizzato un sondaggio andando a chiedere: “In casa Inter è esploso il ‘caso’ Frattesi, con la mezz’ala che teme di vivere un’altra stagione all’ombra di Barella (e del neo arrivato Zielinski). A quale altra big di Serie A farebbe comodo?”.

Calciomercato Inter, Frattesi alla Juventus: la scelta dei tifosi

Dall’Inter alla Juventus: è questo il trasferimento clamoroso prospettato da chi ha risposto al sondaggio di Calciomercato.it.

Ben il 39% ha indicato proprio nel club bianconero la squadra a cui Frattesi farebbe più comodo. Subito dietro il Milan con il 31% delle preferenze, rossoneri che lo scorso anno hanno provato ad acquistare il calciatore prima che andasse all’Inter. Ancora più staccate le altre due possibilità: la Roma con il 19% di voti e il Napoli che chiude il quartetto con il 12%.