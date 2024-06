Lasciano subito gli Europei, avviso UFFICIALE all’Uefa

Non è da escludere un addio anticipato ad Euro 2024. Una minaccia chiara da parte del Segretario generale della Federcalcio

Durante la partita tra la Croazia e l’Albania, che si è giocata ieri ad Amburgo, entrambe le tifoserie si si sarebbero resi protagonisti di cori contro la Serbia.

E’ l’accusa mossa dal Segretario generale della Federcalcio serba, Jovan Šurbatović, che intervento alla trasmissione RTS, ha sottolineato come ci sarebbero stati diversi insulti e qualcuno avrebbe gridato “uccidete il serbo”. La Federazione Serba vorrebbe sanzioni esemplari per croati e albanesi: “Chiediamo una punizione immediata – afferma Surbatovic -, al prezzo di non continuare la loro partecipazione ad Euro2024. Questo è scandaloso”.

Serbia, contro la UEFA: le parole di Surbatovic

“Vogliamo anche ringraziare la UEFA per la reazione al comportamento dei ‘cosiddetti’ giornalisti del Kosovo e di Metohija alla partita con l’Inghilterra – prosegue lo sfogo di Surbatovic -. Invieremo una lettera di protesta, questo non ha nulla a che fare con lo sport, non vogliamo politicizzare questo campionato”. Arriva, dunque, di fatto, la minaccia da parte della Serbia di lasciare l’Europeo.

Dusan Vlahovic e compagni – lo ricordiamo – giocheranno fra poco contro la Slovenia per la seconda giornata del Gruppo C. La Serbia è al momento fanalino di coda dopo il ko con gli inglesi e il pareggio tra la squadra di Sesko e la Danimarca