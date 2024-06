La Slovenia sogna, la Serbia pareggia il ‘derby’ al 95′ con Jovic

La Slovenia culla il colpaccio con i ‘cugini’ della Serbia, Jovic ripesca dal baratro la squadra di Stojkovic in pieno recupero

Gara tiratissima tra Slovenia e Serbia. Il derby balcanico si conclude sull’1-1, con Jovic che al minuto 95 strappa un punto pesantissimo per i suoi, che restano comunque a rischio eliminazione. Sfuma invece la prima vittoria slovena, cullata a lungo, in una fase finale degli Europei.

Partita molto intensa da subito, con poche occasioni in una primissima fase, salendo poi di livello dopo la prima parte del primo tempo. La prima a sfiorare il gol è la Slovenia, con Rajkovic che salva di piede su Mlakar. Vlahovic impegna Oblak di testa e ispira Mitrovic che spreca calciando sul portiere dell’Atletico, ma si fa preferire ancora la Slovenia, con Elsnik che colpisce un palo clamoroso e Sesko, sulla ribattuta, manda alto a porta vuota.

Inizio ripresa più favorevole ai serbi, con l’autorete sfiorata da Bijol e un’altra grande chance fallita da Mitrovic, ma la Slovenia riemerge presto. Sesko suona la carica chiamando Rajkovic a un ottimo intervento, poi il gol della storia lo segna il terzino Karnicnik, che ruba palla, costruisce l’azione e va a finalizzarla raccogliendo il cross sul palo lungo. L’ingresso di Samardzic, forse tardivo, da’ vivacità alla Serbia, la più grande occasione è per Mitrovic, che conclude la sua giornata nera colpendo una traversa clamorosa, ma la palla non vuole entrare. Il finale è convulso, con continuo lancio di bicchieri di plastica in campo da parte dei tifosi serbi sui giocatori sloveni. L’arbitro Kovacs, in campo, gestisce il nervosismo con gialli a ripetizione, nel finale la Slovenia arretra troppo e Jovic, in mischia, trova il gol dell’ormai insperato 1-1.

SLOVENIA-SERBIA 1-1 – 69′ Karnicnik (SL), 95′ Jovic (SE)

CLASSIFICA GIRONE C: Inghilterra 3, Slovenia* 2, Danimarca e Serbia* 1

*una gara in più